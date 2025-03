Sicurezza, rafforzato l’organico della stazione Cc di Quistello

QUISTELLO – Una buona notizia per la sicurezza nel Comune di Quistello e, in generale, del territorio. Da pochi giorni il locale comando dei Carabinieri si è arricchito di una nuova unità, il carabiniere Vincenza Formola.

A presentarla all’amministrazione comunale il Maggiore Giuseppe Fiore, comandante della compagnia di Gonzaga, insieme al comandante di stazione Stefano Musillo. «Non possiamo che essere contenti di questo potenziamento di organico, non unico sul territorio, che dimostra l’attenzione che le forze dell’ordine locali hanno in merito alla nostra sicurezza – ha commentato il sindaco Gloriana Dall’Oglio – I nostri territori, ancorché lontani dai livelli di criminalità presenti in certe aree del Paese, non possono considerarsi esenti da criticità e da un percepito ma reale senso di insicurezza da parte dei cittadini. Il comando di Quistello è ora composto da 5 unità, di cui due giovani donne e la collaborazione con il nostro ente è sempre molto stretta e proficua. Un sentito ringraziamento quindi al maggiore Fiore e al comandante Musillo e a tutti i loro collaboratori per il lavoro svolto al servizio della nostra sicurezza».