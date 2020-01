Strada imbrattata dai trattori, protestano i cittadini di Schivenoglia

SCHIVENOGLIA – Protesta ieri mattina da parte di un gruppo di cittadini di Schivenoglia per le condizioni in cui si trovava un tratto di strada, in pratica posto alla confluenza della provinciale 70 con la provinciale 40: alcuni trattori, passando, avrebbero pesantemente imbrattato di fango il tratto di provinciale che si presentava quindi scivoloso e potenzialmente pericoloso per le altre auto in transito oltre a fornire, ma questo è un dato puramente estetico, uno spettacolo non certo edificante per una strada di normale percorrenza.

La Provincia di Mantova è intervenuta subito, inviando propri tecnici e – una volta individuati i responsabili – a sollecitare una rimozione della parte più consistente del fango e un successivo lavaggio della carreggiata. Non risulta che siano stati sparsi dei liquami sulla sede stradale e tale verifica è stata fatta poichè, in questi giorni, è attiva la deroga allo spandimento dei liquami e tali trattori sarebbero usciti da un vicino impianto di produzione di biogas. Va ricordato che i trattori circolavano in deroga e che quindi erano pienamente autorizzati a circolare, tuttavia la deroga stessa è oggetto, da tempo, di numerose critichea Schivenoglia per le conseguenze che può portare.