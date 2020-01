Tanti eventi a San Giorgio Bigarello per il Giorno della Memoria e del Ricordo

SAN GIORGIO BIGARELLO – Ricordare alcune delle pagine più tragiche della storia – la Shoah e le Foibe – attraverso una serie di incontri che portino ad una riflessione su quanto accaduto, al fine di non vederlo ripetere mai più. A questo scopo nasce il calendario di eventi presentato dal Comune di San Giorgio Bigarello.

«Iniziative che – come spiega l’assessore alla cultura Federica Marconcini – nascono per valorizzare il Giorno della Memoria ed il Giorno del Ricorso». Programma in cui, anche se non si tratta di spettacoli, si inserisce anche il conferimento della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre – una decisione presa, come evidenziato dall’assessore e dal vicesindaco Barbara Chilesi era stata presa da tempo, ancora prima del movimento a sostegno della senatrice dopo le minacce ricevute – che sarà ufficializzata nel consiglio comunale del 25 gennaio.

Legato al ricordo di Foibe e Shoah, però anche l’adesione adesione alla rete dei Comuni per la memoria contro l’odio e il razzismo, che sarà sempre discusso durante l’assise. Lo stesso giorno lo storico Daniele Aristarco dialogherà con gli studenti della primaria e della secondaria di primo grado.

Azioni, queste, che si uniscono, come detto, al cartellone di eventi che partirà domani, al centro culturale, con “C’era un’orchestra ad Auschwitz”, a cura di Alma Rosè Compagnia Teatrale, che racconta la storia di due donne riuscite a resistere alle atrocità del campo di concentramento grazie alla musica. Gli eventi proseguiranno il 7 febbraio, alle ore 21 all’auditorium del centro culturale, con “Sorelle”, dedicato ai massacri delle Foibe, a cura del Teatro Laboratorio di Brescia, «voluto per contrastare l’uso della violenza e della guerra in ogni parte del mondo».

Valentina Gambini