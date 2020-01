Eleganza e portamento: nuovo modo di vivere la cinofilia

MANTOVA Un nuovo modo per intendere la cinofilia, e un nuovo modo anche per rapportarsi con gli amici a quattro zampe, è quello lanciato da Antonella Cazzaniga, un passato da Miss nazionale, oggi titolare della catena Taku Boutique, e “figlia d’arte” in questo ambito: sua madre Mara era stata un’autentica paladina dell’animalismo volontario.

A documentare il nuovo approccio con gli animali basterebbe la festa cinofila di fine anno da lei organizzata, con stage di grooming e handling, con gran finale finito in cenone. «Allo stage di handling ha preso parte Richard Hallman, handler professionale americano abilitato e allevatore di grido di “akita inu” – spiega Cazzaniga –. È stato un onore averlo come insegnante nelle due giornate alla Taku Boutique. Nei prossimi mesi ci sara la “fase 2”».

Quello di handling è un corso che insegna al conduttore di un cane da expo a portare il proprio soggetto in gara. «È molto importante insegnare questo perché ci deve essere rispetto assoluto del cane oltre a divertirsi con lui. Le competizioni devono essere goliardiche, all’insegna della ricerca del più bello e del cane meglio presentato. La gente deve imparare a conoscere questo mondo, e se impara come si svolgono queste manifestazioni, ne resta entusiasta».

A fine anno Antonella Cazzaniga ha dato corso anche allo stage degli junior handling, con premiaziono, e sempre con Hallman come giudice e insegnante. «È importantissimo che anche i ragazzi si abituino al proprio cane, al rispetto più assoluto per lui, ma soprattutto bisogna insegnare loro la cinofilia oltre che la competizione fatta per divertirsi. Alle nostre due iniziative abbiamo visto iscritti cani molto titolati, che durante l’anno Enci hanno vinto campionati italiani e internazionali, oltre che fare best in show. Peraltro ho organizzato anche lo stage di grooming di Fran Rupcic con eccellente dimostrazione su razze molto di moda, lo shetland sheep dog e il setter», conclude Antonella Cazzaniga.

Per la cronaca, il primo “Bis” è stato vinto dal kurzhaar, mentre il giorno dopo il “Bis” andato al setter irlandese allevato dalla Blenda di Milano. Il “bis” dei junior Handler è stato vinto da un giovane presentatore con uno stupendo schnauzer nano proveniente da Roma. Infine, il “supreme best in show” primo supreme del 2020 è andato al bracco tedesco dell’allevamento Sanmamiliano. Per il 2020 Antonella Cazzaniga ha in programma altre feste e altri stage di grooming ed handling – da seguire sulla pagina Facebook di Taku Boutique – con grosse novità per mantovani e non.