Suzzara – In arrivo 5 milioni per la riqualificazione dell’ospedale

GONZAGA Sono presto in arrivo per la messa a norma antisismica dell’ospedale di Suzzara ben 5 milioni di euro dai fondi appartenenti al piano nazionale di ripresa e resilienza: è quanto emerso durante l’incontro pubblico organizzato dai circoli del Partito Democratico di Moglia e Gonzaga svoltosi martedì sera nella sala civica di Gonzaga. Durante il dibattito interamente incentrato sul funzionamento della sanità pubblica sono intervenuti Antonella Bernardelli segretaria del circolo Pd di Gonzaga Elena Giusti segretaria Cgil, Alessandro Guastalli presidente assemblea dei sindaci del basso mantovano, Roberto Pedrazzoli direttore sanitario dell’ospedale di Gonzaga, Claudio Leoci medico ospedaliero e dirigente del circolo Pd di Castiglione delle Stiviere e il consigliere regionale Marco Carra. I lavori dell’ospedale di Suzzara pertanto dovrebbero partire a breve, ma ciò non va a eliminare l’insicurezza che contorna il futuro della stessa struttura ospedaliera. Ricordiamo infatti che sebbene l’ospedale sia di proprietà pubblica, la gestione appartiene ad un ente privato e simile scelta amministrativa dopo la proroga che scadrà il prossimo 30 giugno potrebbe non essere rinnovata. Per tali motivazioni è intenzione del consigliere Marco Carra, sostenuto dai militanti Dem presentare a Regione un atto volto a smuovere la situazione. Analogamente gli stessi consiglieri Dem di maggioranza e minoranza dell’area suzzarese potrebbero richiedere lo svolgimento del consiglio comunale in forma aperta.