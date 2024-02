Tecnologie ITQuando, il digitale diventa una storia di successo

I servizi offerti: applicativi software gestionali personalizzati, piattaforme web per la digitalizzazione dei processi produttivi, soluzioni avanzate di cybersecurity, progettazione di piccoli datacenter e servizi di stampa digitale professionale. Brand partner di Microsoft, WKI Italia, Epson Italia, HP Italia. Ben 291 imprese seguite nel 2023

CANNETO SULL’OGLIO – Nel dinamico mondo dell’informatica, Tecnologie IT – Brand partner di Microsoft, WKI Italia, Epson Italia, HP Italia, con ben 291 imprese seguite nel 2023 – si distingue come alleato strategico delle Piccole e Medie Imprese (PMI), offrendo soluzioni su misura per l’ingegnerizzazione dei sistemi informatici. La specializzazione dell’azienda abbraccia infatti applicativi software gestionali personalizzati, piattaforme web per la digitalizzazione dei processi produttivi, soluzioni avanzate di cybersecurity, progettazione di piccoli datacenter e servizi di stampa digitale professionale. Il successo ottenuto in questi anni si basa analogamente, su un rapporto diretto e privilegiato con i costruttori di software e hardware e su valori come la determinazione, la reciprocità, l’impegno, la disciplina e la responsabilità.

«La vocazione imprenditoriale che mi ha portato a fondare Tecnologie IT – racconta l’imprenditore Ferdinando Zanini – ha profonde radici nella mia storia familiare e nell’ispirazione che ho tratto da mio padre. Fin da giovane, sono cresciuto prendendo d’esempio mio padre, un imprenditore pionieristico nel settore degli impianti elettrici già negli anni ’50. La sua capacità di innovare e la dedizione al suo lavoro sono sempre state fonti di ispirazione per me».

Secondo la filosofia aziendale di Zanini, infatti, la tecnologia e il suo stesso minimalismo sono oggi uno strumento fondamentale per il successo delle PMI: «Il nostro impegno è quello di rendere accessibili le soluzioni più innovative, accompagnando le imprese nel loro percorso di digitalizzazione con un supporto costante e personalizzato. La nostra visione è quella di un futuro in cui ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni, possa sfruttare al meglio le potenzialità offerte dalla tecnologia, crescendo in modo sicuro e sostenibile. Uno degli insegnamenti più preziosi che ho appreso è il concetto di minimalismo “cioè fare di più con di meno” o a volte semplicemente fare di più e meglio con ciò che si ha a disposizione. Questa filosofia si riflette anche nel modo in cui sviluppiamo le soluzioni di software gestionale per i processi aziendali e infrastrutture tecnologiche, cercando di semplificare e ottimizzare i processi. Oggi, con l’accelerazione delle tendenze digitali, come l’intelligenza artificiale, l’Internet delle cose e la digitalizzazione dei processi aziendali, è fondamentale rimanere aggiornati e adattarsi. D’altra parte, l’innovazione strategica ci impone di essere agili e pronti a adattarci alle tendenze emergenti e alle nuove opportunità di mercato».

Si tratta in altre parole di massimizzare gli investimenti veramente core per ottenere grandi risultati. «Ugualmente – continua l’imprenditore – per poter applicare efficacemente queste filosofie ho scelto di specializzarmi nei processi di business, ottenendo il titolo di Business Designer. Essere un Business Designer significa avere la capacità di analizzare e ottimizzare i processi aziendali per massimizzare l’efficienza, ridurre gli sprechi e migliorare la qualità del servizio offerto ai clienti».

Tra i casi di successo di Tecnologie IT si annovera in particolare la filiera dell’agroalimentare: «La nostra profonda conoscenza del settore ci ha permesso di assistere produttori di macchinari per la trasformazione dei prodotti, aziende di trasformazione, e società di commercializzazione, comprendendo a fondo le esigenze e le dinamiche di tutta la filiera. Questo approccio integrato ci ha resi partner affidabili anche nei settori del commercio B2B verso le GDO e nei servizi di costruzione e ingegnerizzazione su commessa. Inoltre, la mia azienda e io siamo impegnati nella formazione continua e nella ricerca di eccellenza. Abbiamo conseguito importanti certificazioni, come l’ITIL Foundation e la Lead Auditor ISO 27001, e siamo certificati iso 9001 per la formazione sulle competenze per la digitalizzazione d’impresa. La nostra dedizione all’innovazione e alla crescita ci ha portato a essere riconosciuti come un’azienda innovativa, iscritta nell’albo delle PMI innovative e nel registro degli Innovation Manager».

Tecnologie IT non è solo un fornitore di soluzioni tecnologiche; è un partner che condivide con le PMI un percorso di crescita, sostenuto da valori solidi e un’esperienza comprovata in settori chiave. Tecnologie IT è qui per aiutarti a navigare le sfide del presente e a cogliere le opportunità del futuro: «La tua sicurezza e il tuo successo sono la nostra missione».