Ubriaca aggredisce il parroco, spintona una passante e poi danneggia alcune auto: arrestata

VOLTA MANTOVANA Nella giornata del 26 aprile 2024, i Carabinieri di Volta Mantovana hanno arrestato in flagranza di reato una trentacinquenne residente nell’Alto Mantovano, perché si sarebbe resa responsabile di resistenza a pubblico ufficiale. La donna già condannata in passato per il medesimo reato, durante lo svolgimento della manifestazione “Mostra Nazionale dei Vini dei Passiti” che si sta svolgendo a Volta Mantovana, in preda ai fumi dell’alcol avrebbe aggredito il parroco locale e poi avrebbe spinto, facendola cadere a terra, una passante intervenuta in difesa del curato. La presunta aggreditrice dopo essere stata accompagnata e dimessa dopo poche ore dall’ospedale di Castiglione delle Stiviere, sarebbe ritornata nel centro storico del comune morenico e avrebbe tentato di danneggiare alcune autovetture parcheggiate, venendo immediatamente fermata dai Carabinieri con i quali avrebbe ingaggiato una colluttazione, venendo così arresta.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la donna, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio con il confronto con la difesa, è stata e condotta presso le camere di sicurezza della Compagnia di Castiglione delle Stiviere a disposizione della A.G., in attesa del rito direttissimo, effettuato nella mattinata di ieri, che si è concluso con la convalida dell’arresto nonché disposta la rimessa in libertà.