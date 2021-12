Una giornata di iniziative per grandi e piccoli, aspettando il Natale

GAZOLDO Domenica – 5 dicembre – a Gazoldo sono in programma eventi ed attività dalle 14 alle 19, in collaborazione con la Consulta delle associazioni.

Nella piazza del Comune ci sarà un’area solidarietà con le realtà del volontariato, il mercatino con lo spazio hobbistica, artigianato, oggettistica natalizia, idee regalo e prodotti della tradizione.

Il programma della giornata: alle 14 apertura ufficiale, alle 14.30 lettura animata con laboratorio creativo in biblioteca, alle 15 esibizione della banda musicale, tra le 15.30 e le 17 visite guidate alla mostra Archimede Bresciani al Museo di arte moderna con il curatore Gianfranco Ferlisi, alle 15.45 “Lo spettacolo nel cappello” di giocoleria e acrobatica con Cory, alle 16.30 i burattini di Massimiliano Venturi presentano “Chi ha rapito Babbo Natale” (nel parco dietro al Comune), alle 17.30 spettacolo con giochi di fumo e bolle di sapone ed alle 18.15 aperitivo di chiusura.