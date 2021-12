Caro bollette, Guidesi: nuovo attacco al sistema produttivo lombardo

MILANO “Il rincaro bollette rappresenta un nuovo attacco al sistema produttivo lombardo e se non si interviene immediatamente si rischia di compromettere la straordinaria ripresa economica in atto e di creare gravi problemi sociali”. Interviene nuovamente sul tema l’assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia Guido Guidesi.

“Due mesi fa siamo stati i primi e gli unici a lanciare l’allarme – ha ricordato – ma siamo stati inascoltati. Adesso non c’è più tempo da perdere, l’appello arriva da tutto il sistema lombardo: l’Europa deve assumersi la responsabilità di decidere e il Governo deve investire tutte le risorse della legge di bilancio per calmierare il costo dell’energia. Adesso le parole non servono più, è il tempo delle azioni concrete”.