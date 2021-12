Adeguamento sismico della palestra dell’Istituto Gonzaga, via libera al progetto definitivo

CASTIGLIONE Via libera al progetto definitivo per i lavori di adeguamento sismico della palestra dell’istituto superiore “F. Gonzaga” di via fratelli Lodrini 32 a Castiglione delle Stiviere. L’intervento avrà un costo complessivo di 1 milione e 200 mila euro.

Il progetto prevede la realizzazione di una struttura sismo resistente in cemento armato e carpenteria metallica esterna al volume del fabbricato tutt’ora utilizzato. Inizialmente si era pensato di sostituire la struttura in cemento armato precompresso del tetto con una analoga ma di legno. Poi si è optato per una soluzione diversa: la modifica è scaturita da un’attenta analisi dei costi in funzione dell’intervenuto forte incremento dei prezzi dei materiali da costruzione, dei notevoli miglioramenti attesi dal punto di vista della sicurezza in fase di esecuzione lavori e dal mantenimento della fruibilità degli ambienti durante la realizzazione dell’opera.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 364 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L’opera sarà finanziata dallo Stato per 874.995 euro e dalla Provincia di Mantova con 325.005 euro. Il progetto è stato redatto dal raggruppamento temporaneo costituito tra PoolMilano srl, ing. Paolo Formichelli e il geologo Simona Baratti.