Viadana, identificato e denunciato un minore per insolvenza fraudolenta

VIADANA Nella giornata odierna, al termine degli accertamenti i militari della Stazione di Viadana, deferivano in stato di libertà un 17enne per insolvenza fraudolenta.

I fatti risalgono al mese scorso, quando un 17enne collocato in una comunità educativa di Urbino poiché sottoposto a misura cautelare con ordinanza del Tribunale dei Minorenni di Brescia, si allontanava dalla struttura diretto alla sua abitazione di residenza, nella provincia di Reggio Emilia.

Allo scopo contattava un servizio di autonoleggio con conducente del posto, chiedendo di essere trasportato a Viadana per raggiungere la sua famiglia e garantendo che la tariffa del viaggio pari a 400 euro sarebbe stata saldata dal padre all’arrivo a casa.

Il giovane veniva pertanto prelevato dal “taxi” e all’arrivo in Viadana, nei pressi dell’indirizzo concordato, apriva improvvisamente la portiera dell’autovettura e si dava alla fuga correndo a piedi.

L’autista, dopo averlo rincorso invano, si portava quindi presso la Stazione Carabinieri di Viadana per sporgere denuncia circa quanto prima accaduto.

Gli accertamenti svolti dai militari operanti permettevano di risalire all’identità del ragazzo, che veniva pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria dei Minorenni di Brescia per insolvenza fraudolenta.