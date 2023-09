Cani da cerca e da riporto, dotati di straordinarie abilità nell’individuare oggetti o persone

Il Gruppo 8 dell’ENCI è dedicato ai cani da cerca e da riporto, razze dotate di straordinarie abilità nell’individuare oggetti o persone. Questi cani sono stati addestrati e selezionati nel corso dei secoli per svolgere compiti cruciali come la ricerca di persone disperse, il recupero di cacciagione o oggetti smarriti. In questo articolo, abbiamo già conosciuto labrador, golden e alcune delle razze più rappresentative di questo gruppo, oggi esploreremo le razze meno note, più particolari e ricercate di questo gruppo, alla scoperta delle loro straordinarie capacità. L’ultima sezione, quella dedicata ai cani da cerca, accorpa cani che hanno caratteristiche fisiche e caratteriali molto simili, si differenziano principalmente per l’origine di provenienza / creazione:

Clumber Spaniel

Cocker Americano

Cocker Spaniel Inglese

Field Spaniel

Kooikerhondje

Spaniel Tedesco

Springer Spaniel Inglese

Sussex Spaniel

Welsh Springer Spaniel

Per chi sono adatti:

Cacciatori: Molte di queste razze sono state originariamente sviluppate per la caccia e sono ancora utilizzate a questo scopo. I cacciatori esperti che cercano un compagno affidabile e addestrabile per la caccia potrebbero apprezzare queste razze.

Amanti dell’attività all’aperto: Questi cani sono generalmente molto attivi e hanno bisogno di un sacco di esercizio fisico e mentale. Le persone che amano le attività all’aperto come escursioni, jogging e giochi all’aria aperta troveranno un partner entusiasta in queste razze.

Addestratori esperti: Molti dei cani da cerca e da riporto richiedono una formazione adeguata per canalizzare la loro energia e le loro capacità innate. Gli addestratori esperti che amano lavorare con cani intelligenti e addestrabili troveranno queste razze soddisfacenti.

Operatori di ricerca e soccorso: Alcune di queste razze sono impiegate nelle operazioni di ricerca e soccorso grazie alla loro abilità nella ricerca di persone disperse. Gli operatori di ricerca e soccorso che necessitano di cani altamente addestrati per queste missioni possono considerare queste razze.

Prima di adottare un cane da cerca o da riporto, è importante fare ricerche approfondite sulla razza specifica, consultare un addestratore di cani esperto e valutare attentamente le tue abilità e il tuo stile di vita. Ogni cane ha bisogno di un ambiente adatto e di un proprietario che possa soddisfare le sue esigenze specifiche.

