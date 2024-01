Frontale auto-pick up a Barbassolo: grave 51enne

Barbassolo (Roncoferraro) Pauroso incidente ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, sulla Sp30 a Barbassolo, frazione di Roncoferraro. Una Fiat Panda, condotta da un 51enne di Roncoferraro, è uscita di strada all’altezza di una semicurva, scontrandosi frontalmente con un pick-up Isuzu condotto da un 57enne che procedeva nel senso opposto.

Quest’ultimo avrebbe provato ad evitare l’impatto, ma in effetti non c’è stato nulla da fare.

Sono abbastanza gravi le condizioni del 51enne, trasportato in codice rosso all’ospedale Poma di Mantova, anche se, secondo i primi accertamenti, non sarebbe in pericolo di vita.

Nessuna conseguenza fisica particolare per il conducente dell’autocarro. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, intervenuti per liberare il ferito dalle lamiere, anche i soccorritori del 118 e della Croce Verde, la polizia stradale e la polizia locale. Traffico interrotto per un paio di ore sulla strada che porta a Roncoferraro. La dinamica esatta dell’incidente non è ancora stata resa ufficiale dalle forze dell’ordine intervenute sul posto.