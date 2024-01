Verso un fine settimana più soleggiato ma più freddo

Gennaio finora non freddo, ma quanto meno non arido. Piogge e nevicate già a medie quote stanno caratterizzando un primo mese dell’anno termicamente sotto tono e pronto ad organizzare una terza decade all’insegna della stabilità e di temperature ancora una volta superiori alla media. Prima di allora, nel fine settimana generalmente soleggiato, l’Italia sarà momentaneamente investita però da correnti più rigide di estrazione continentale, più incisive sul lato adriatico. Da sabato le temperature torneranno quindi a scendere e nella notte su domenica si porteranno sotto lo zero di due o tre gradi.

Su Mantova sono già caduti circa 70 millimetri di pioggia, molti più dei 50 che il mese riceve sulla base della statistica. Manca però il freddo, quello vero, che per ora non arriverà. Come anticipato, non sono previsti ulteriori raffreddamenti degni di nota fino ai primi giorni di febbraio. Anzi, da martedì l’Europa sarà progressivamente inglobata dall’alta pressione subtropicale che porterà con sé aria particolarmente mite fino alla Scandinavia, dettando legge nella terza decade del mese e probabilmente anche nei primi giorni di febbraio. Si prospetta insomma un gennaio dalle temperature medie ancora una volta più elevate rispetto alle medie: dalle prime indicazioni l’attuale gennaio chiuderà con quasi 3 gradi oltre i valori statistici di riferimento degli ultimi cinquant’anni, posizionandosi fra i cinque più miti, tutti concentrati fra il 2007 e oggi.

Le schiarite di ieri non era definitive. Un debole sistema perturbato alimentato da aria fredda orientale interverrà oggi sul nord Italia distribuendo nubi e piogge leggere in tarda mattinata e nel primo pomeriggio. Temperature stabili con massime attorno ai 7/8 gradi. Dalla serata affluirà aria più fredda e secca che domani assicurerà una buona giornata di sole e un momentaneo rialzo termico con massime pomeridiane attorno agli 8 gradi. Molto più fredda la notte successiva, quando ternerà un po’ di gelo con temperature fino a -4° nelle zone di aperta campagna. Sole pieno è in vista domenica, sebbene in un contesto piuttosto fresco con temperature massime attorno ai 7/8 gradi.

Anche la prossima settimana sarà inizialmente fredda nelle ore notturne, ma l’arrivo di masse d’aria più miti e il maggiore soleggiamento riporteranno le temperature massime attorno ai 10/11 gradi. Non sono previste infine nuove ondate di freddo sino a fine mese. Anzi, da mercoledì qualche episodio di vento di caduta dalle Alpi potrebbe portare le temperature vicine ai 20 gradi in ampi settori della Valpadana occidentale.