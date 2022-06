Il ruolo delle Rsa: successo alla Boni di Suzzara per il seminario di Marco Trabucchi

SUZZARA – Un autentico successo il seminario del professor Marco Trabucchi svoltosi nella giornata di giovedì alla Fondazione Boni di Suzzara. Medico specialista in psichiatria e per quasi un trentennio professore ordinario all’Università di Roma, oggi Trabucchi è responsabile della Società di Psicogeriatria Italiana e Presidente del Gruppo di Ricerca Geriatrica di Brescia, vale a dire un vero e proprio punto di riferimento sui temi dell’invecchiamento e dei problemi ad esso connessi. Alla Boni, Trabucchi ha parlato del ruolo delle Rsa nell’assistenza dell’anziano fragile, della costruzione del gruppo curante, della valorizzazione delle singole professionalità, con particolare attenzione alla funzione degli operatori socio sanitari, ma ha anche posto l’attenzione sulla comunicazione con i pazienti, sull’autostima degli operatori e sull’importanza di due affermazioni basilari per chi lavora in questi ambiti: “Non ti lascerò mai solo” e “Mi farò carico del la tua sofferenza, che ho il dovere di lenire”. «Il seminario del professor Trabucchi – ha commentato il presidente Luca Talarico – ci ha permesso di fare il punto anche sul futuro dei servizi alle persone anziane, servizi e strutture che si trovano ora nell’incertezza delle risorse disponibili, nella gestione del post pandemia. È necessario confrontarsi sulla crisi del settore, nella convinzione che l’andamento demografico e i cambiamenti nella famiglia costringono la società e la politica a ripensare il ruolo delle nostre strutture.