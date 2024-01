Neo-direttore di Ats Ida Ramponi in visita da prefetto e presidente della Provincia

MANTOVA Doppia visita istituzionale ieri a Palazzo di Bagno per il neo direttore generale di Ats Val Padana Ida Ramponi: prima l’incontro con il prefetto Gerlando Iorio e poi con il presidente della Provincia Carlo Bottani. “Ho il piacere di essere accolta in questa provincia dal Prefetto e dal Presidente della Provincia e ad entrambi ho dato da subito la disponibilità a collaborare e a lavorare insieme a favore di tutti cittadini mantovani che si rivolgono a noi per i loro bisogni socio sanitari” ha affermato la Ramponi.