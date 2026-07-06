Da oggi 6 luglio Poste di Cerese chiuse per lavori

CERESE (BORGO VIRGILIO) Da oggi e fino a mercoledì 23 settembre l’ufficio postale di Cerese, in via Parenza Bassa, resterà chiuso al pubblico per consentire l’esecuzione di un importante intervento di riqualificazione. I lavori rientrano nel progetto “Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale” di Poste Italiane, finanziato in larga parte con i fondi complementari al Pnrr, che punta a trasformare gli uffici postali dei piccoli comuni e delle aree interne in sportelli unici digitali della Pubblica Amministrazione. Tra le prestazioni che saranno progressivamente disponibili figurano il rilascio di certificati anagrafici, di stato civile, giudiziari e previdenziali, oltre alla richiesta del passaporto e, in futuro, anche della carta d’identità elettronica. Il progetto prevede inoltre punti di accesso integrati, sia fisici che digitali, per semplificare il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

L’intervento non riguarda esclusivamente i servizi offerti allo sportello. L’ufficio postale di Cerese sarà infatti completamente rinnovato anche negli arredi e negli spazi, secondo criteri improntati alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di ridurre l’impatto energetico della struttura e contribuire al percorso di transizione ecologica. Durante il periodo di chiusura, la corrispondenza in giacenza, i pacchi e il pagamento delle pensioni saranno gestiti dall’ufficio postale di Pietole. Per tutte le altre operazioni gli utenti potranno rivolgersi a qualsiasi altro ufficio postale del territorio.

Il Postamat attivo 24 ore su 24 più vicino sarà quello di San Silvestro, mentre ulteriori sportelli automatici sono disponibili a Borgoforte e Bagnolo San Vito. Soddisfazione per l’intervento è stata espressa dal sindaco di Borgo Virgilio, Francesco Aporti. «L’amministrazione comunale è molto contenta del fatto che l’ufficio postale di Cerese venga rinnovato e che vengano offerti nuovi servizi – ha dichiarato il primo cittadino –. Nel contempo ho già ricevuto alcune segnalazioni da parte di cittadini che auspicano il rispetto dei tempi previsti, affinché il disagio causato dalla chiusura non si prolunghi oltre quanto comunicato».