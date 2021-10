Atletica – I Cadetti della Libertas fanno faville alla finale dei Societari di Clusone

MANTOVA Ottime prestazioni dei Cadetti della Libertas a Clusone per la finale regionale dei Societari ai quali erano state ammesse 18 società lombarde. Grande successo già esserci, ma soprattutto vedere questi giovani di 14/15 anni lottare per conquistare punti preziosi per la loro società, la Libertas, che si sta avvicinando ai 70 anni di vita. Punti preziosi e risultati che permettono loro di essere inseriti tra gli studenti-atleti di alto livello ed avere agevolazioni a scuola. E’ il caso di Matteo Begni, secondo nel lungo con un balzo di m. 6.26. Anche Luca Rondini è secondo nel giavellotto con m. 41.46, ma un po’sotto al suo personale di m. 44.06 che 10 giorni fa gli ha permesso di partecipare alla rassegna nazionale. Grandi progressi per Salvatore Savaia, 4° nei 1200 siepi con 3’43”20, nonostante un ruzzolone a terra sull’ultima siepe gli abbiano impedito di lottare per la seconda piazza. Netto miglioramento anche nei 2000 corsi con un ginocchio fasciato in 6’30”25. Nei 1000 a Vittorio Fedeli mancavano alcuni allenamenti per migliorare il suo personale ma chiude ugualmente in 3’17”57. Un ottimo e motivato Michele Frati dopo aver corso i m.300 in 40”87 convince ancor di piu nei 300 ostacoli dove sale sul podio su 36 partecipanti in 44”39. Leonardo Mattei, ancora insicuro nella rincorsa del salto in alto, si ferma a un valido m.1.58. Il velocista Daniel Bordignon risente delle vacanze estive senza allenamenti e chiude i m. 80 in 10”47. Hanno contribuito al punteggio nel getto del peso Alessandro Frascari m. 7.91 e Gabriele Menoni m. 7.78 e nel disco Marco Maestrini con 21.75. Stefano Lighezzolo cambia sempre ritmo nella rincorsa e si ferma a m. 4.05. A conclusione delle due giornate nello splendido impianto di Clusone tra le montagne della Val Seriana, un’ottima staffetta 4×100 con Maestrini in prima frazione, Mattei in seconda, Bordignon in terza e Begni in quarta a concludere al 5° posto con un promettente 48”59. Non ci si ferma: comincia la programmazione per la nuova stagione agonistica 2022.