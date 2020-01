Cartoline a Mattia Palazzi: gli stand del fine settimana in tutta la città

MANTOVA Mantova Continua la raccolta delle “cartoline” al candidato sindaco Mattia Palazzi nei gazebi cittadini, dove i cittadini potranno trasmettere i propri “sogni nel cassetto” per farli diventare programma nel futuro disegno amministrativo del centrosinistra.

Sotto tutti i simboli di Pd, lista gialla (Palazzi 2020), Per Mantova (Si-Verdi), ManTua, Italia viva e Volt, oltre naturalmente ai volontari, anche oggi i gazebi troveranno collocazione nelle piazze. Nel fine settimana il ritmo si fa ancora più intenso andando a toccare molte zone della città con una presenza di 4 postazioni in contemporanea. Oggi l’allestimento sarà in piazzale Gramsci, dalle ore 14 alle 17. Domani, sabato 1 febbraio, in piazza Martiri di Belfiore dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Inoltre, sempre domani, al mercato di Lunetta, in Viale Oslavia e a Borgochiesanuova dalle 9.30 alle 12.30. Domenica 2 febbraio infine in San Pio X, Colle Aperto, piazza Virgiliana e Formigosa, ore 9.30-12.30.