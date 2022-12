Sanzioni codice della strada: Sabbioneta ha previsto 275mila euro

L’amministrazione comunale ha approvato il previsionale 2023 sulla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzione per le violazioni al codice della strada. Le previsioni di entrata per l’anno prossimo ammontano a 265mila euro.

Nell’arco del triennio, ossia fino al 2025, il Comune prevede di introitare diecimila euro in più rispetto al prossimo anno.

La quota fissata per il 2024 e per il 2025, infatti, sale a 275mila euro. Il noleggio della postazione velox mobile, disposto dall’amministrazione per i prossimi due anni, dovrebbe, infatti, contribuire ad intercettare con maggiore facilità coloro che non rispettano le regole di velocità sulle strade che attraversano il territorio del Comune di Sabbioneta.

Previsto anche il contestuale adeguamento del Fcde, che dai 41.075 euro dell’esercizio 2023 passerà ai 42.625 euro per il 2024 e il 2025.