Atletica leggera – Libertas e Rigoletto in luce ai Provinciali

MANTOVA Grande successo per i Campionati Provinciali di atletica andati in scena sabato scorso al Campo Scuola. Bel sole, tribune piene di genitori e tecnici indaffarati a incitare questi bravissimi giovani. I più piccoli dalla materna alla 5ª elementare a esibirsi in un biathlon (50m e lungo), poi medaglie per tutti e divertimento per i familiari. Discorso più tecnico per i Ragazzi e Cadetti che si son distribuiti i titoli provinciali. Per la Libertas, bravissima al 1° anno ragazza Maddalena Gola, ma anche Vittoria Casoni che nei 60 ostacoli con 10’’00 e 10’’66 ottengono i punteggi più alti. Molto valida anche la staffetta 4×100 con Virginia e Amanda Costi, Casoni e Gola: vittoria in 57’’74. Seconda l’altra staffetta con Salvaterra, Bignotti, Prezzi e Begni in 60”64. Podio tutto Libertas nel vortex. Vince Amanda Costi che lancia a m 37.77 (personale m 41.35), 2ª la sorella Virginia che si migliora e porta a m 35.98 il suo personale. Bene anche Alessia Begni. terza con 30.27. Debutto positivo per Athena Barozzi, Lea Dotti, Giada Bruzzano e Sofia Squassabia. Vittorie e bei piazzamenti tra i Ragazzi. Due successi per il bravo Emanuele Scolari: nel salto in alto è favoloso e valica l’asticella a m 1.60 dopo aver vinto anche i 60 ostacoli in 10”06 dove Andrea Cattabiani è 2° in11”22 e Thomas Lipreri 4° in 11”48. Vittoria meritata per il promettente Leonardo Silvestri al suo debutto nel vortex che lancia a m 38.95. 2° Sebastiano Galavotti con 29.11. Personali al loro debutto per Gabriele D’Amato e Mattia Rubino. Vittorie anche tra i Cadetti dove però il club lamenta molte assenze di numeri uno in questo periodo di vacanze. In ogni modo si son messi in mostra i 4 cadetti vincitori nella 4×100 Atti, Grazioli, Malagoli e Nobis in 52”52 e singolarmente Nobis vince il triplo con m 11.14, Grazioli è 2° nei 300 ostacoli in 48”06, Atti è 3° in 50”64 e 4° Bonora in 51”68. Secondo Malagoli nel giavellotto con 26.22. Tra le Cadette, molte al debutto a stabilire quindi il loro personale nei 300hs per Pasquali, nell’alto per N. Barozzi e Zanoni, nel peso per Basiricò. Per l’Atletica Rigoletto, la prima a scendere in pista è stata la cadetta Elisa Malavasi che ha vinto i 300 ostacoli con il tempo di 57’’22, per poi giungere seconda nel salto triplo con 9.52. Divine Tarana ha conquistato il titolo di campionessa provinciale sia nel getto del peso con 10.86 sia nel tiro del giavellotto con 30.70, entrambi nuovi record personali. Nel salto in alto terzo gradino del podio per Irene Trentini con 1.20, 4ª Azzurra Elviani con 1.10. Ottimo il tempo della staffetta 4×100 composta da Camilla Pitrelli, Vittoria Goldoni, Emily Meneghinello e Azzurra Elviani, chiusa in 55’’06. Vittoria nel salto in alto anche per la ragazza Gaia Girelli con la misura di 1.25, che ha poi conquistato il 5º posto nella finale dei 60hs (10’’82). Vittoria nel getto del peso ragazze per Chiara Lulli con 8.54 e terzo posto nel peso per Alice Zanetti (6.34) e per la staffetta 4×100 composta da Agata Mecenero, Alice Zanetti, Chiara Lulli e Marianna Redenti.

In campo maschile terzo posto per Pietro Gaioni nei 60hs (11’’40) e 5° Francesco Malavasi, che poi conquista il terzo posto nel vortex con 26.84. Doppia vittoria per Paolo Antonio Vallone nel getto del peso (10.76) e nel giavellotto (32.64).