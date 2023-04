Tiro a segno – I virgiliani si fanno onore a Milano

Mantova Nella terza gara Regionale Federale Uits, che si è conclusa domenica scorsa al tiro a segno di Milano, i tiratori mantovani si sono fatti onore in più specialità, sia a fuoco sia in aria compressa. Ciò che ha colpito maggiormente sono state le donne, brave a collezionare tre primi posti con Alice Rocco nelle specialità P10 e PSP Cat. Junior 1 con 558 p.ti e 564 p.ti e Giorgia Bernardelli specialità CS3P Cat. B Donne con 535 punti. La giovanissima Viola Lui (in foto) si è messa in luce nonostante il 6° posto nella specialità C10 Cat. Allievi con 268,3 p.ti. Una nota di merito per il veterano Ferdinando Boccalari che non finisce mai di stupire per le sue doti di eccellente tiratore, il quale si è messo al collo ben tre ori nelle seguenti specialità Cat. Gran Master: Carabina aria compressa con 600,6 p.ti; Carabina a terra con 589 p.ti e Carabina 3 posizioni con 568 p.ti. La prossima gara sarà a Monza a maggio.