Una partnership per sapere cosa fare da grandi iniziativa congiunta tra Consorzio Grana Padano e Smart Future Academy

MANTOVA – E’ stata siglata l’intesa tra il Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano l’Associazione Smart Future Academy per aiutare giovani a comprendere cosa fare “da grandi”. L’Associazione ha messo a punto un format di orientamento per i giovani particolarmente efficace, basato sull’ascolto e l’interazione con professionisti. “Questa collaborazione – dichiara il presidente di Smart Future Academy, Lilli Franceschetti – è per noi molto importante. L’orientamento dei giovani è un tema che sta molto a cuore ad entrambe le nostre realtà e il Consorzio Grana Padano ha deciso di sostenerci in questo percorso”. “Grana Padano è al fianco di Smart Future Academy sin dalla prima edizione perché crede fortemente nelle nuove generazioni. Eventi come questo consentono di dialogare con i giovani e trasmettere loro, con un linguaggio smart, un’educazione alla qualità e al consumo consapevole, soprattutto quando si parla delle eccellenze Made in Italy – commenta Renato Zaghini, presidente del Consorzio Grana Padano -. Crediamo sia fondamentale che, soprattutto in questa fase della loro vita, imparino a cogliere l’importanza di saper scegliere con senso critico quando acquistano un prodotto, analizzando le informazioni in etichetta e conoscendo la differenza tra un prodotto tutelato e garantito da un Consorzio, rispetto ad un prodotto che invece non lo è”.