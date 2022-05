Automobilismo – Carlo Tamburini: primo successo al Tcr Italy

Imola Nel weekend del 7-8 maggio si è svolto al circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola il secondo round del Tcr Italy. Ottima prova per il 17enne mantovano Carlo Tamburini, che ha conquistato la sua prima vittoria. Un meteo incerto ha caratterizzato tutto il weekend, ma le gomme wet sono state montate solo venerdì per le libere. Nella prima sessione, sotto la pioggia, Carlo ha concluso in quarta posizione senza prendere rischi, ma dimostrando comunque un’ottima velocità anche in condizioni di pista bagnata. In FP2, dopo alcuni giri con gomme wet, quasi tutti i piloti hanno optato per montare le slick all’anteriore grazie ad un tracciato che ha iniziato ad asciugarsi. Carlo ha finito la sessione in terza posizione concludendo la giornata di venerdì senza errori e raccogliendo dati importanti anche per il suo team MM Motorsport. Sabato mattina è arrivato il momento delle qualifiche, svolte su un tracciato asciutto ma con poco grip a causa della pioggia della notte. Carlo con un po’ di sfortuna non è riuscito a migliorare il suo tempo con il secondo set di gomme nuove, ma il giro precedente è comunque bastato per una fantastica terza posizione. Nella gara 1 di sabato pomeriggio, dopo la partenza, Carlo si è concentrato sulla gestione delle gomme in vista degli ultimi giri. Due safety car hanno favorito gli avversari, ma questo non ha scoraggiato il 17enne. All’ultimo giro, dopo essere stato in terza posizione per tutta la gara, i primi due piloti hanno avuto un contatto, come predetto da Carlo. Alla staccata della Rivazza il mantovano è riuscito a sfilare in prima posizione e a conquistare così la sua prima vittoria nel Tcr Italy, dopo aver fattosegnare il giro più veloce. Domenica in gara-2, dopo uno scatto fulminante allo spegnimento dei semafori, Carlo ha guidato per la maggior parte della gara in quarta posizione. Nelle fasi finali era in lotta per il podio ma, a causa di una bandiera rossa, la gara è stata accorciata e quindi conclusa in quinta posizione. Un fine settimana positivo, nel quale Carlo ha raccolto più punti di tutti nel Tcr Italy, portandosi così in terza posizione nella classifica generale. Non è da dimenticare che la sua Honda Type R è stata appesantita da 40kg di compensation weight, zavorra che non gli ha impedito di ottenere risultati stellari. Terzo appuntamento al Misano World Circuit nel primo weekend di giugno.