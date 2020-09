Castelbelforte, pronti a partire i lavori del piazzale antistante lo stadio

CASTELBELFORTE – Castelbelforte Appaltati a tempo di record i lavori di rifacimento del piazzale Martiri di Belfiore antistante allo stadio comunale. A comunicarlo il sindaco Massimiliano Gazzani che riferisce come l’opera «attesa dalla cittadinanza e rientrante nel programma elettorale» vedrà l’inizio dei lavori già a partire da questa settimana. «L’intervento – sottolinea il primo cittadino di Castelbelforte – sarà realizzato grazie al contributo straordinario di Regione Lombardia, per questo ringrazio pubblicamente il governatore Attilio Fontana che con uno sforzo straordinario nell’ambito del sostegno all’economia del territorio e delle imprese non ci ha mai fatto mancare il proprio concreto supporto». «Attualmente», spiega Gazzani, «il piazzale si estende su un’area ghiaiata di circa 5.000 metri quadrati adibita a parcheggio utilizzato prevalentemente da sportivi e tifosi di calcio e come spazio-lunapark nel periodo della fiera settembrina». La riqualificazione del piazzale consisterà nella sua riconversione in un’area attrezzata per cittadini e utenti con gli allacci elettrici per la sosta di camper e per le giostre. «Sarà inoltre installata – aggiunge Gazzani – una colonnina per la ricarica delle auto elettriche che rappresentano il futuro della circolazione stradale. Ma non solo: il piazzale sarà completamente riasfaltato e dotato di nuovi punti luce per un’illuminazione più efficiente, ma anche migliorato sotto l’aspetto estetico». Il costo complessivo dell’opera – progettata dallo studio tecnico dell’ingegner Gianluca Ferrari e dal geometra Francesco Rosa – si aggira intorno ai 200mila euro. Particolare soddisfazione è stata espressa dal capogruppo con delega ai lavori pubblici, Simone Golinelli: «Questa riqualificazione metterà la parola fine anche all’annoso e fastidioso problema della polvere che le auto sollevavano durante il periodo estivo causando disagio e lamentele da parte delle famiglie che risiedono nelle vicinanze degli impianti sportivi».

Matteo Vincenzi