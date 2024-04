Automobilismo GT2 European – Carlo Tamburini scalda i motori per il debutto al Paul Ricard

MANTOVA Manca sempre meno all’esordio di Carlo Tamburini con la Maserati del Team LP nel campionato GT2 European Series. Questo pomeriggio, alle ore 13, sul circuito francese del Paul Ricard, si terranno gli ultimi test prima dell’inizio ufficiale della stagione, che scatterà domani con le prime prove libere fissate per le 9. Le qualifiche si terranno a mezz’ora di distanza l’una dall’altra con il primo round alle 17.30, mentre il secondo scatterà alle 18. Sabato pomeriggio si spegneranno i semafori e sarà la volta delle due gare: la prima prenderà il via alle ore 13.05, mentre la seconda sarà alle 18.45, con il fascino del sole che andrà a calare per lasciare spazio alla sera e alle luci notturne che andranno ad illuminare i 5,842 km di tracciato.

Per il 19enne di Borgochiesanuova sarà una vera e propria prova del nove e che certifica la costante e progressiva crescita del ragazzo. Tamburini non si pone limiti e mira a recitare un ruolo da protagonista. Quella del Tridente sarà la squadra da battere, vista la vittoria del campionato 2023. Maserati schiererà quattro vetture sulla griglia di partenza. Per quanto riguarda le rivali, le principali saranno Audi e Ktm, con a seguire Mercedes e Porsche che cercheranno di contendere il titolo alla vettura italiana. Quest’anno l’elenco degli iscritti è in crescita e include cinque nuovi team con 12 nuovi piloti. Il numero di 17 vetture iscritte è il più alto finora nella breve storia della serie. E non è finita, perchè altri nuovi equipaggi sono pronti ad unirsi alla griglia man mano che la stagione avanza.

Saranno sei gli appuntamenti stagionali, uno per mese fino ad ottobre. Dopo la consueta apertura stagionale a Le Castellet, sarà la volta della prima tappa italiana: Misano. Appuntamento da non perdere per gli appassionati delle derivate di serie dal 17 al 19 maggio presso il circuito Marco Simoncelli. Nel weekend dal 27 al 29 giugno si terrà la 24 ore di Spa Francorchamps, in Belgio, mentre il mese successivo, dal 19 al 21 luglio, sarà la volta di Hockenheim, pista situata in Germania. Il penultimo appuntamento vedrà l’Italia di nuovo protagonista con la sfida che si sposterà a Monza, dal 20 al 22 settembre. La stagione terminerà a Barcellona a metà ottobre, con l’appuntamento catalano fissato nel fine settimana dall’11 al 13 ottobre.