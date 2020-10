Basket – Stop alla partenza dei campionati di C Gold, Silver, D e B femminile

Mantova La Lombardia ha annunciato il blocco di tutti i campionati dilettantistici aventi carattere regionale a partire da oggi, sabato 17 ottobre. L’ordinanza, arrivata in tarda sera, dopo il provvedimento emesso dal Governatore Attilio Fontana e il confronto con il suo CTS, ha decretato lo stop delle competizioni degli sport di contatto – basket compreso – fino al 6 novembre. Fermata quindi la partenza dei campionati regionali di C Gold, C Silver, D e B femminile per i quali era prevista la prima giornata da venerdì 23 ottobre. Esclusa dal provvedimento invece l’attività di A2 e B maschile e A1 e A2 femminile, campionati dilettantistici ma a carattere nazionale che proseguiranno il percorso rispettivamente della Supercoppa del Centenario e della regular season che oggi prevede la terza giornata. Non si potranno effettuare nemmeno gli allenamenti. Il provvedimento scatta oggi e resterà in vigore fino al 6 novembre.

Stamane al Dlf, dalle 10 circa, la riunione delle società mantovane con il presidente regionale Giorgio Maggi. Si parlerà ovviamente anche delle nuove disposizioni.