Automobilismo – Super Zanini (Solferino Pecso) al formula driver

SOLFERINO Brillanti risultati per la scuderia Solferino Pecso. Al Rally di Foligno, ultima gara del campionato Race Day 2021- 2022, Giorgio Dallamano, navigato da Giovanni Onorati, ha conquistato il secondo posto di classe, 41° nella classifica assoluta, a bordo della piccola Suzuki Swit N2. Ottimo inizio per Mattia Zanini al formula driver di Cologne: ha dominato tutti i rivali di categoria e conquistato anche l’assoluta di giornata facendo registrare i migliori tempi in tutte e tre le manche a bordo della sua Citroen Saxo VTS.

In Autocross, Alberto Perini terzo in cat. A, Alessandro Arnaldini 5° di cat. D2, mentre Faccincani è stato costretto al ritiro per un guasto elettrico. Prima uscita stagionale per Alessandro Bondanza alla Coppa Selva di Fasano: al debutto assoluto su una vettura Sport Prototipo (la Osella PA21) è giunto terzo di gruppo CN.