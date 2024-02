Basket – A Mantova il minibasket targato Jb Stings: oggi scatta il corso gratuito

Mantova Il grande e ambizioso progetto Stings si arricchisce ancora di più. E’ tutto pronto per la partenza del corso di Minibasket, inserito nel progetto Next Gen e nato dalla collaborazione fra Pallacanestro Mantova e JBC Curtatone, che da oggi sbarca in città. Fino a giugno l’appuntamento sarà il venerdì (dalle ore 16 alle 18) alla palestra SantaLucia24 di via Frattini 24. Oggi l’inaugurazione ufficiale alla presenza di una delegazione della prima squadra biancorossa. L’iniziativa sarà totalmente gratuita. «Siamo felici di dare la possibilità di fare sport e divertirsi anche a quei bambini e quelle famiglie che non potrebbero permettersi il costo di un’attività come questa – ha dichiarato la responsabile Minibasket Deborah Nuti – Sono anni che cercavamo di creare qualcosa a livello di Minibasket in città e finalmente ci siamo riusciti. Tornare a Mantova con il marchio Stings è una cosa positiva per tutto il movimento. Anche se il nostro obiettivo principale è dare la possibilità a tutti di avvicinarsi a questo sport meraviglioso». Il Minibasket Stings sarà aperto ai bambini della fascia d’età 6-11 anni. Il corso si svolgerà su due turni da un’ora ciascuno e per ogni turno potranno partecipare una quarantina di bimbi, seguiti dagli istruttori Stings, che inizialmente saranno almeno quattro. Per informazioni contattare le referenti Deborah Nuti (375/7014698) e Federica Cestari (347/2976377).