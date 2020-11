Alla Casa del Sole quattro borse di studio per under 30

SAN SILVESTRO (Curtatone) – Borse di studio alla Casa del Sole: la struttura ha indetto un bando rivolto a chi vorrà prestare attività di studio, formazione, addestramento e qualificazione professionale presso gruppi di bambini ed adulti in situazione di disabilità frequentanti la Casa del Sole di Curtatone e il C.D.D. Casa del Sole di Mantova.

Un’esperienza formativa dalla durata complessiva di 11 mesi (dall’1 dicembre 2020 al 30 novembre 2021) per un impegno settimanale di trentacinque ore distribuite su cinque giorni (dal lunedì al venerdì) accanto a bambini e ragazzi con disabilità. A questo scopo la Casa del Sole ha indetto un bando: agli ammessi sarà assicurata una borsa di studio da 7mila euro assegnati in rate mensili per 10 mesi di 620 euro lordi con rata finale di 800 euro con copertura assicurativa responsabilità civile e Inail.

Il bando si rivolge a giovane personale educativo di età non superiore ai 30 anni in possesso di titolo di diploma di scuola superiore (quinquennale) o almeno un triennio di frequenza di scuola superiore.

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata all’Associazione Casa del Sole entro e non oltre le ore 14 di venerdì 27 novembre: per essere inseriti nella graduatoria di merito, gli aspiranti dovranno superare con la votazione di almeno 36/60 una prova orale che, nel rispetto delle indicazioni per il contenimento dell’infezione da Covid-19, avrà luogo lunedì 1 dicembre dalle ore 9.30. La prova verterà su conoscenze di carattere generale nel campo della psicopedagogia e deiprincipi educativi sui quali si basa la Casa del Sole.

Per info 0376/479710 o info@casadelsole.org.

Valentina Gambini