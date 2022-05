SARONNO Successo netto per 3-0 del Ct San Giorgio nel campionato regionale under 12 maschile sul campo del Ct Ceriano grazie alle vittorie conquistate da Leonardo Motta e Alberto Mattei sia nel singolo che nel doppio. L’affermazione in terra meneghini vale la qualificazione agli ottavi di finale, quando la settimana prossima il team sangiorgino se la vedrà con il Tc Bonacossa, che ha battuto l’Academy Brusaporto.