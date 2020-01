Una biciclettata sul nuovo ponte

MANTOVA È stata scelta una biciclettata, ça va sans dir, per inaugurare il nuovo ponte ciclopedonale di porto Catena, infrastruttura che metterebbe in diretto collegamento col centro le due ruote da e per il quartiere di Fiera Catena, schivando il traffico di corso Garibaldi e via Trieste. Il ritrovo è alle 11.30 in piazza Virgiliana, e alle 11.40 il taglio del nastro sul ponte. Il primo attraversamento avverrà col supporto musicale della banda Città di Mantova. e dopo gli interventi delle autorità cittadine e del Parco del Mincio, buffet per tutti.