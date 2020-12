Basket A2 maschile – Gioia Staff: piega l’Orlandina e mette a segno la prima vittoria (81-70)

MANTOVA Dopo i tre passi iniziali, nel recupero della prima giornata di regular season contro Capo d’Orlando, la Staff si sblocca e muove la classifica conquistando i primi due punti del suo campionato. L’Orlandina è stata un avversario certamente volenteroso ma dal gioco ancora ben lontano dall’essere ottimale e quindi avversario di ben altra portata sicuramente rispetto a Udine e Verona, ma anche all’attrezzata Treviglio di sabato scorso.

Coach Di Paolantonio parte con il classico starting five Bonacini, James, Cortese, Ghersetti e Weaver, il collega avversario Sodini si affida a Fall, Floyd, Lagana, Johnson, Bellan.

L’avvio dei biancorossi è incoraggiante, al 5’ il vantaggio è di 13-10 con Ghersetti e James trascinatori della squadra. Nonostante un solo possesso di vantaggio, quanto fatto vedere dalla banda di Di Paolantonio in termini di aggressività è certamente superiore. I biancorossi iniziano a raccogliere quanto seminato e sette punti in fila di Cortese danno ampio respiro alla squadra e gli Stings si portano sul 24-10. Massimo vantaggio +15 (27-12). Da +15 il vantaggio torna sotto la doppia cifra a ridosso della fine del primo quarto di gioco che va in archivio con il punteggio di 27-18. Nel secondo quarto si abbassa la qualità delle giocate, arrivano tante imprecisioni e al 15’ 32-24, Capo d’Orlando pur senza strafare approfitta di una Mantova che va a marce ridotte per portarsi a -3. Poi un nuovo, piccolo strappo della Staff fissano il punteggio dell’intervallo sul 40-33. In doppia cifra Cortese (14, e con un altrettanto ottimo 17 di valutazione) e Ghersetti (10). Capo d’Orlando è (quasi) tutta sulle spalle del duo Floyd-Fall, autori rispettivamente di 11 e 10 punti: 21 punti sui 33 complessivi.

A circa metà del terzo periodo gli Stings ritentano l’ennesima fuga e si portano a +9 (50-41) che si protrae fino alla fine del terzo quarto (58-49).

Capo d’Orlando torna a due possessi di distanza, leggi 4 punti, grazie a una tripla di Floyd. Indipendentemente dall’esito finale, il merito della squadra di coach Sodini è quello di non essere mai usciti dalla partita nonostante il continuo tira e molla nel punteggio che però non ha mai visto gli ospiti mettere la testa avanti (salvo nelle battute iniziali del match). Sull’asse Maspero-Floyd arriva il canestro del nuovo +10, 66-56, e quindi dell’ennesimo break che prova a far prendere il largo di biancorossi. Sei punti ravvicinati, frutto di una tripla di Cortese e una di James, mandano i titoli di coda alla partita: 74-61 a 1’58’’ dalla fine della partita. La partita finisce con il punteggio di 81-70. Prossimo impegno di Ghersetti e compagni: domenica alle 17 sul parquet di Orzinuovi.