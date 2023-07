Pallavolo serie A1 f – La Vbc presenta Colombo e conferma De Bortoli

CASALMAGGIORE Prende forma il roster della Vbc Trasporti Pesanti per la stagione 2023-2024 che vedrà le rosa partecipare al campionato n. 11 di A1 e alla Challenge Cup. Ieri alla Canottieri Eridanea due giocatrici hanno fatto salire ad otto il numero delle presenze ufficiali nel roster a disposizione del nuovo tecnico Marco Musso. Il libero Chiara De Bortoli è una delle quattro conferme della passata stagione e con lei è stata presentata la nuova centrale Valentina Colombo in arrivo da Busto. Il libero della Vbc si dice pronta per l’esordio in Europa. “Sono contenta di vestire ancora la maglia di Casalmaggiore. Ho sposato il progetto e sono convinta che sapremo toglierci delle soddisfazioni potendo competere anche per una coppa europea e per me sarà la prima volta. Sono molto positiva e fiduciosa”. Chiara vestirà ancora la maglia numero 11. Valentina Colombo, classe 2003, ha già giocato in A1 con Busto dopo essere cresciuta nel Picco Lecco. “E’ per me un onore far parte di questa famiglia. Ho grandi aspettative personali e di squadra continuando a lavorare con Musso e potendo imparare da giocatrici più esperte”. Valentina vestirà la maglia numero 5. Graditissimo ritorno quello di Margareta “Maggie” Kozuch che con la Vbc giocherà la tappa di Riccione del Sand Volley 4×4.“ La mia ultima indoor l’ho giocata a Casalmaggiore e, dopo aver vinto la Champions nel 2016, mi sono dedicata al beach volley 2×2. E da qui ricomincio con questo nuovo sport. Devo capire come funziona ma ho tanta voglia. E’ la quadratura del cerchio o l’inizio di una nuova carriera”. Il 13 luglio ci sarà il Trofeo Stabili con in campo Stabili e Busto Arsizio con la possibile presentazione di nuove giocatrici.

Sergio Martini