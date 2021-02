Denunciate due persone per truffa

CASTELLUCCHIO Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Castellucchio hanno denunciato una donna, M.M. classe 1967, nata in Svizzera e residente a Genova, e un uomo, S.G. classe 1988 nato e residente a Genova, per truffa.

I due infatti, in concorso tra loro, nei mesi scorsi, si erano fatti accreditare la cifra di 990 euro sulla loro carta Postepay da una 41enne di Castellucchio, quale somma pattuita per l’acconto relativo alla vendita di una Porsche Carrera 911. Dopo aver ricevuto l’accredito, però, i venditori si erano resi immediatamente irreperibili.

Resosi conto della truffa subita, la vittima aveva presentato querela presso la Stazione di Castellucchio, i cui militari avevano quindi dato via immediatamente all’attività di indagine, che ha portato infine all’individuazione dei due soggetti; i truffatori sono stati così deferita all’Autorità Giudiziaria di Mantova per truffa.