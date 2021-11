Silvio Orlando al Sociale con “La vita davanti a sé”

MANTOVA – Mantova Nuovo emozionante appuntamento con la stagione di prosa Mantova Teatro 2021-2022: mercoledì alle 21, Silvio Orlando salirà sul palco del Teatro Sociale di Mantova con “La vita davanti a sé”, trasposizione teatrale del capolavoro di Romain Gary “La vie devant soi”, che già al cinema ha recentemente riscosso grandissimo successo nel film con Sophia Loren, diretto da Edoardo Ponti.

La storia racconta le vicende di Momò, bambino arabo che vive nella pensione di Madame Rosa, ex prostituta ebrea, e del loro abbraccio d’amore che supera tutte le barriere sociali. Orlando, da grande attore, con la sua ironia e naturalezza condurrà il pubblico, accompagnato dall’Ensemble dell’Orchestra Terra Madre, dentro le pagine di un racconto emozionante e assolutamente contemporaneo: la storia di Momò ci rivela come il genio di Gary abbia anticipato i tempi, raccontandoci la convivenza di culture, religioni e stili di vita differenti. In questi tempi, dominati da crisi sociali, ambientali ed economiche, l’abbraccio e l’amore tra Momò e Madame Rosa sono necessari, e diventano di questi tempi lo slogan da tenere in mente: “bisogna voler bene”.

Silvio Orlando, attore e regista dallo straordinario talento, che può vantare numerosi riconoscimenti tra i quali due David di Donatello (“Aprile” e “Il caimano”) e due Nastri d’Argento (“Preferisco il rumore del mare” e “Il caimano”), in “La vita davanti a sé” diventa Momò, e ci narra il suo dramma. La regia, a cura dello stesso Orlando, ci dimostra come il teatro non offra soluzioni a una realtà sociale complessa, ma si occupi di raccontarci le storie e la vita, la commozione e il divertimento di persone che la società contemporanea talvolta considera come massa indistinta. Storie che ci dimostrano l’importanza delle emozioni, la necessità dei sentimenti.

I biglietti sono in vendita online su ticketone.it e presso la Biglietteria del Teatro Sociale, aperta il martedì dalle 10 alle 13, il giovedì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13.

Tutti i dettagli sulla stagione di prosa su www.mantovateatro.it