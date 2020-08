Basket A2 maschile – James-Weaver gli assi Stings nel gioco delle coppie

MANTOVA Con il programma della Supercoppa Centenario 2020 di Serie A2, la Lnp ha piantato il primo paletto della nuova stagione. La fase di qualificazione, con gare di sola andata, si terrà l’11, 18 e 25 ottobre e gli Stings, come è noto, sono stati inseriti nel girone C assieme a Orzinuovi, Verona e Apu Udine. Il 15 novembre prenderà il via il campionato. Manca al momento la data ufficiale per il raduno dei biancorossi e l’inizio della nuova stagione. «In questa settimana cominceremo a buttare giù qualche idea per il programma, una bozza – spiega il presidente Adriano Negri – ma bisogna aspettare i primi giorni del mese di settembre prima di avere qualcosa di concreto, al momento non c’è nulla. Per quanto concerne il mercato possiamo dire di essere molto soddisfatti, abbiamo fatto quello che era nelle nostre possibilità e riteniamo di aver messo a disposizione del coach un buon gruppo di atleti. Il girone? Dovremo affrontare due trasferte in Sicilia, ci saranno turni infrasettimanali, è abbastanza strano».

E di mercato, nello specifico dei nuovi americani, parla anche il ds Gabriele Casalvieri. «Abbiamo cambiato i due americani e il ruolo di uno dei due: invece del play abbiamo preso una guardia, James. Aveva tante richieste e noi siamo stati bravi a prenderlo. Poi il centro Weaver per sostituire Lawson». A proposito di stranieri, Bergamo ha formato una bella coppia con il centro Tony Easley (dalla Fortitudo Agrigento) e la guardia Rodney Purvis (da Cantù). Manca un tassello ad Udine e Urania Milano. Rispetto al 2019/20, crescono le conferme e aumentano i trasferimenti interni: dei 43 giocatori firmati finora tra i due gironi, ben 19 avevano militato in Italia nella stagione passata. In totale sono 17 le new entries. Ben 7 società – Casale Monferrato, Piacenza e Capo d’Orlando nel girone Nord; Latina, Eurobasket Roma, Stella Azzurra Roma e Ravenna al Sud – hanno pescato stranieri totalmente inediti in Italia. Al momento soltanto un rookie, Jordan Floyd di Capo d’Orlando, tra i volti nuovi della Serie A2 2020/21.