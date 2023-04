Rugby Top 10 – Il Viadana cala il tris e continua a sognare i play off

Viadana Ancora una volta un grande Viadana. Dopo Calvisano e Colorno, i gialloneri di Udaneta trovano il terzo successo consecutivo battendo le Fiamme Oro 27-16. Gara dominata nei punti d’incontro. Con questo successo i gialloneri continuano a sognare i play off.

RUGBY VIADANA-FIAMME ORO

MARCATORI P.t.: 12’ m Ciardullo tr Dogliani (7-0), 17’ cp Canna (7-3), 22’ cp Canna (7-6), 36’ cp Dogliani (10-6). S.t.: 42’ cp Canna (10-9), 46’ m Locatelli (15-9), 53’ m Sauze tr Dogliani (22-9), 73’ m Di Chio (27-9), 80’ m Chiappini tr. Canna (27-16)

RUGBY VIADANA 1970 Peruzzo (56’ Crea), Ciardullo, Morosini, Csaputo, Sauze (68’ Jannelli), Dogliani, Gregorio (53’ Di Chio), Ruiz, Wagenpfeil, Locatelli (58’ Paolucci), Romanini (40’ Mannucci), Schinchirimini, Oubina (74’ Novindi),Grippo (48’ Montilla), Tejerizo (43’ Fiorentini). All.: Urdaneta.

FIAMME ORO RUGBY Menniti Ippolito, Spinelli (47’ Angerlini), Forcucci (59’ Cornelli), Vaccari, D’Onofrio, Canna, Marinaro (50’ Tommaselli), Vian, Chianucci, D’Onofrio, Stoian (35’ Chiappini), Fragnito (47’ De Marchi), Tenga (47’ Mancini Parri), Kudin (47’ Taddia), Zago (60’ Barducci). All.: Castagna.

ARBITRO Riccardo Angelucci (Livorno). Assistenti: Rosella e Taggi. Quarto Ass.: Maria Ausilia Paparo. TMO: Schipani (Benevento).

NOTE Giornata mite e soleggiata, circa 20°, campo in perfette condizioni. Spettatori 1100 circa. P.t.: 10-6. Cartellini: 51’ giallo Menniti Ippolito (Fiamme Oro). Calciatori: Dogliani (Viadana) 3/5; Canna (Fiamme Oro) 4/4. Punti conquistati: Viadana 5; Fiamme Oro 0. Man of the Match: Ciardullo (Viadana).