Fermato, scopre di avere l’assicurazione falsa

GOITO – Viene fermato dalla polizia locale e scopre che l’assicurazione della propria auto, che pensava essere autentica e reale, è invece fasulla. Il fatto è successo ieri intorno a mezzogiorno quando un 45enne di nazionalità romena, fermato a bordo della propria Clio dalla polizia locale intercomunale, ha esibito i documenti agli agenti. Dalle prime verifiche della polizia locale è risulato come l’assicurazione dell’auto risultasse scaduta: questo nonostante il conducente avesse esibito una polizza assicurativa che appariva appunto del tutto autentica. Dai controlli della polizia locale è però emerso che si trattava di un’assicurazione falsa e che di conseguenza il conducente, per farla breve, era stato truffato. Per la precisione, per 370 euro. Il 45enne ha di conseguenza sporto denuncia e la polizia locale si sta ora occupando delle indagini del caso. I raggiri come quello di cui il conducente della Clio era rimasto vittima, solitamente vengono messi a segno direttamente su WhatsApp o su facebook.