Venerdì il M5S di Viadana vela il nome del candidato sindaco

VIADANA – Amministrative 2020: come annunciato in occasione della presentazione dell’Officina delle Idee, la “base” del M5S verso cui confluiranno proposte, suggerimenti e spunti programmatici in vista delle elezioni comunali, i penta stellati presenteranno il proprio candidato sindaco il prossimo 31 gennaio alle ore 21 presso il proprio spazio situato in via Cavallotti 10. Un momento fondamentale nel percorso elettorale per i 5 stelle che proseguirà con altre iniziative tese ad intercettare le istanze dei cittadini viadanesi. «Da febbraio – anticipano dal Movimento – inizieranno gli incontri per ascoltare tutti i cittadini, le associazioni, i comitati e tutte le persone che, indipendentemente dall’idea politica nazionale, desiderano dare un contributo propositivo per la comunità viadanese e per le frazioni, con proposte concrete e sostenibili. L’approccio del Gruppo Viadana 5 Stelle sarà inclusivo, costruttivo e in totale controtendenza con chi ha già governato Viadana». In chiusura, ribadendo la necessità di un voto che possa essere espressione di discontinuità rispetto alle ultime giunte, i pentastellati lanciano una stoccata ai protagonisti delle ultime esperienze amministrative: «Le precedenti amministrazioni, infatti, hanno dimostrato incapacità di interpretare i bisogni dei cittadini. La comunità chiede più sicurezza». (l.c.)