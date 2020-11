Controlli anti-Covid della Polizia locale nelle medie strutture di vendita

MANTOVA Continua l’attività di contrasto all’aumento del contagio da Covid 19. La Polizia Locale di Mantova, tra sabato 21 e lunedì 23 novembre 2020 ha controllato 124 persone, di cui una sanzionata con 400 euro perché era in giro senza giustificato motivo. La persona, un egiziano di 24 anni, era in via Bettinelli che consumava birra.

Sono stati controllati 8 esercizi commerciali (medie strutture di vendita) di cui 4 sanzionati.

Uno in via Cremona, uno in via Levoni, uno in via Galiani e uno in via Bottoni. Tutti ponevano in vendita prodotti non consentiti (luminarie natalizie, bigiotteria, orologi, ed altri prodotti similari non previsti dal DPCM).

Oltre alle sanzioni di 400,00 a carico dei quattro titolari degli esercizi, è stata disposta l’immediata cessazione della vendita di prodotti non autorizzati. Inoltre, è stata inviata segnalazione alla Prefettura per una eventuale sospensione dell’attività per giorni 30.

Sulle attività commerciali, in particolare, il Comando di Viale Fiume ha disposto il massimo rigore nei controlli poiché, oltre alle violazioni al Dpcm, la vendita di prodotti non autorizzati costituisce una concorrenza sleale nei confronti delle tantissime attività commerciali che, invece, rispettano le regole.