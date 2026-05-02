Calcio 3a Categoria: le finali play off

Mantova E’ il giorno delle finali play off di Terza Categoria per tre compagini virgiliane, con in palio il salto in Seconda. Questo pomeriggio a Ostiglia (ore 15.30) scendono in campo i biancocelesti di Emanuele Negrini contro la Casteldariese guidata da Marzio Storti. Domenica scorsa, nel secondo turno, l’Ostiglia ha superato con un netto 3-0 la Robur Marmirolo davanti al proprio pubblico, mentre la Casteldariese ha pareggiato 2-2 in casa con La Cantera. L’Ostiglia, meglio piazzata al termine della regular season, oltre al vantaggio di giocare in casa ha a disposizione due risultati su tre: in caso di pareggio al 90’, infatti, saranno i rivieraschi a festeggiare. Nei due precedenti stagionali, però, il fattore campo è saltato: vittoria al “Mazza” per 1-0 della Casteldariese all’andata e successo per 2-0 dell’Ostiglia al ritorno. «Siamo pronti per questa sfida – commenta mister Negrini – mi auguro che i ragazzi non sentano troppo la partita e riescano a divertirsi contro un avversario forte». In dubbio Rossi e Camara, assenti Jallow e Poltronieri; Santermosi sarà disponibile con una maschera protettiva dopo la frattura del setto nasale. Replica Storti: «Cercheremo di fare il nostro, perché come in tutte le gare decisive saranno gli episodi a fare la differenza».

Sfida decisiva anche nel campionato cremonese: il Casalromano ospita la Solarolese (ore 16) con la possibilità di andare in Seconda anche col pareggio. All’andata vinsero i cremonesi 2-1, mentre al ritorno si impose il Casalromano 2-0. Nei play off, la Solarolese ha eliminato in trasferta Persico Dosimo ed Esperia, mentre i virgiliani hanno pareggiato 0-0 in casa col Torreicio e vinto 4-3 sul campo dell’Atletico Bassano. «Affrontiamo una squadra tosta e rognosa – spiega il diesse Balduchelli – ci basta il pareggio, ma fare calcoli non conviene: giocheremo per vincere». Assenti per squalifica Bellomi e Gurrado.