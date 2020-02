Basket C Silver – Progesa e Jbc cercano il riscatto contro Blu Orobica e Dalmine

Mantova San Pio X e Curtatone inaugurano stasera gli incontri della quarta giornata di ritorno della C Silver. La Progesa gioca al PalaDlf (ore 21.15, arbitri Akli di Milano e Rancati di Lodi) contro la Blu Orobica Bergamo, avanti due punti in classifica. «Non sarà facile riscattare la sconfitta di Manerbio – afferma il presidente Diego Cavalli – gli avversari saranno pure giovani, ma hanno tecnica e qualità». Nel quintetto cittadino torna Prunesti.

Più agevole, sulla carta, l’impegno della Jbc a Dalmine contro il Cral ancora fermo al palo (21.30, Mainetti di Daverio e Benedetta Gamba di Bergamo). «Ai ragazzi chiedo un atteggiamento diverso dopo la sconfitta con la Blu Orobica – dice il coach Stefano Trazzi – non mi fido del Cral, che ha fatto soffrire Asola». Sono indisponibili Asan e Milovanovic.

Domani sarà la volta di Asola e Quistello. I Lions andranno a Gorle per sfidare il Bellini (ore 18.15, De Gennaro di Canneto). «Match ostico – avverte il dirigente Claudio Cremoni – contro una compagine in netta ripresa». Assente, tra gli asolani, Cerini. La Negrini, dal canto suo, sarà in trasferta a Manerbio (20.45, Giovanna Barbagallo e Plini di Milano). «Temo i bresciani – dichiara coach Marco Gabrielli – puntano a raggiungerci in classifica». Domenica si chiude con l’Almac Viadana che sfida il Bottanuco a Castenovo di Sotto (ore 18, Nespoli e Soldano di Monza Brianza). «Avversario imprevedibile – sottolinea patron Massimo Pizzetti – dovremo affrontarlo con grande attenzione».