SPECIALE SANREMO Tosca incanta l’Ariston con “Piazza Grande”

SANREMO – Mentre l’ad della Rai Fabrizio Salini gongola per il Sanremo più redditizio di sempre in termini pubblicitari, la terza serata – quella riservata ai duetti – ha visto primeggiare una strordinaria Tosca, accompagnata per la speciale occasione dalla cantante spagnola Silvia Perez Cruz. L’artista che nel 1996 vinse il Festival in coppia con Ron ha voluto omaggiare Lucio Dalla con un’emozionante interpretazione di Piazza Grande, uno dei capolavori indiscussi del cantante bolognese. Un’esibizione che ha conquistato i professori d’orchestra. Voci dolci, calde e avvolgenti che hanno fatto tremare – di brividi di commozione – tutto il teatro Ariston. Ventiquattro interpretazioni e altrettanti arrangiamenti di successi indimenticati di settant’anni di Festival. Da manuale anche la performance di Raphael Gualazzi e Simona Molinari con “E se domani”. Convincenti anche le prove di Michele Zarrillo con Fausto Leali (“Deborah”), Piero Pelù (“Cuore matto”) e Anastasio con la PFM (“Spalle al muro”). Questa la classifica della terza serata, in attesa di scoprire la graduatoria complessiva dei primi quattro giorni di kermesse.

Tosca con Silvia Perez Cruz: Piazza grande (Lucio Dalla, 1972) Piero Pelù: Cuore matto (Little Tony e Mario Zelinotti, 1967) Pinguini Tattici Nucleari: Papaveri e papere (Nilla Pizzi, 1952), Nessuno mi può giudicare (Caterina Caselli, 1966), Gianna (Rino Gaetano, 1978), Sarà perché ti amo (Ricchi e Poveri, 1981), Una musica può fare (Max Gazzè, 1999), Salirò (Daniele Silvestri, 2002), Sono solo parole (Noemi, 2012), Rolls Royce (Anchille Lauro, 2019) Anastasio con P.F.M.: Spalle al muro (Renato Zero, 1991) Diodato con Nina Zilli: 24000 baci (Adriano Celentano e Little Tony, 1961) Le Vibrazioni con Canova: Un’emozione da poco (Anna Oxa, 1978) Paolo Jannacci con Francesco Mandelli e Daniele Moretto: Se me lo dicevi prima (Enzo Jannacci, 1989) Francesco Gabbani: L’italiano (Toto Cutugno, 1983) Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista: Luce (Elisa, 2001) Marco Masini con Arisa: Vacanze romane (Matia Bazar, 1983) Raphael Gualazzi con Simona Molinari: E se domani (Fausto Cigliano e Gene Pitney, 1964) Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi: Ti regalerò una rosa (Simone Cristicchi, 2007) Rita Pavone con Amedeo Minghi: 1950 (Amedeo Minghi, 1983) Irene Grandi con Bobo Rondelli: La musica è finita (Ornella Vanoni, 1967) Michele Zarrillo con Fausto Leali: Deborah (Fausto Leali e Wilson Pickett, 1968) Achille Lauro con Annalisa: Gli uomini non cambiano (Mia Martini, 1992) Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta: Si può dare di più (Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri, Gianni Morandi, 1987) Giordana Angi con SOLIS String Quartet: La nevicata del ’56 (Mia Martini, 1990) Elodie con Aeham Ahmad: Adesso tu (Eros Ramazzotti, 1986) Alberto Urso con Ornella Vanoni: La voce del silenzio (Tony Del Monaco e Dionne Warwick, 1968) Junior Cally con i Viito: Vado al massimo (Vasco Rossi, 1982) Riki con Ana Mena: L’edera (Nilla Pizzi e Tonina Torrielli, 1958) Elettra Lamborghini con MYSS KETA: Non succederà più (Claudia Mori, 1982) Bugo e Morgan: Canzone per te (Sergio Endrigo e Roberto Carlos, 1968)

Matteo Vincenzi