Calcio Serie C: GUBBIO-MANTOVA 0-0 (aggiornamenti)

GUBBIO Terzultima di campionato per il Mantova, in lotta per un piazzamento nei play off. Quello odierno a Gubbio è uno scontro diretto: i biancorossi, che occupano il decimo posto, precedono di tre lunghezze gli umbri. Troise deve fare a meno dello squalificato Gerbaudo e degli infortunati Lucas, Zigoni, Militari, Baniya, Zappa e Vencato (quest’ultimo positivo al Covid). Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

GUBBIO-MANTOVA 0-0

GUBBIO (4-3-1-2): Zamarion; Formiconi, Uggè, Signorini, Ferrini; Malaccari, Megelaitis, Sainz-Maza; Pasquato; Pellegrini, Gomez. A disp.:Savelloni, Elisei, Migliorelli, Sdaigui, Serena, De Silvestro, Hamlili, Cinaglia, Munoz, Oukhadda, Fedato, Ingrosso. All.: Torrente.

MANTOVA (4-3-3): Tosi; Bianchi, Checchi, Panizzi, Zanandrea; Zibert, Saveljevs, Mazza; Guccione, Cheddira, Di Molfetta. A disp.: Tozzo, Bertolotti, Pinton, Milillo, Palmiero, Esposito, Silvestro, Moreo, Ganz, Sane. All.: Troise.

ARBITRO: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (assistenti: Dentico di Bari e Cleopazzo di Lecce)

RETI:

NOTE: Ammoniti: Torrente (allenatore Gubbio), Bianchi, Gomez. Calci d’angolo: 2-2. Recupero: 0′ +

Secondo tempo

52′ Lo stesso Gomez si rende pericoloso con un diagonale dalla sinistra che termina fuori.

49′ Tiro improvviso di Di Molfetta parato da Zamarion.

46′ Si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo.

Primo tempo

45′ Il primo tempo termina qui, senza recupero. Match soporifero, risultato giusto. A tra poco per la ripresa.

45′ Cross di Ferrini dalla sinistra, troppo su Tosi che infatti abbranca facilmente la sfera.

43′ Il primo tempo si avvia alla conclusione senza emozioni.

40′ Ammonizione per Bianchi, che era in diffida e dunque salterà la partita con la Vis Pesaro.

37′ Il Gubbio reclama il rigore per un intervento in area su Ferrini, ma l’arbitro fa cenno di proseguire.

34′ Il match non decolla: ritmi bassi e rare fiammate, ma nessuna occasione veramente pericolosa.

32′ Punizione per il Gubbio. Pasquato batte centrale e debole, Tosi c’è.

30′ Occasione Mantova: conclusione di Cheddira dal limite dell’area, potente ma alta.

28′ Torna pericoloso il Gubbio con Pellegrini, Tosi blocca il pallone senza problemi.

27′ Il Mantova si riaffaccia in area avversaria sugli sviluppi di una punizione, ma la difesa di casa spazza via.

25′ Destro di Formiconi dalla destra, fuori dallo specchio.

24′ Insistono gli umbri. Stavolta è Sainz-Maza a provare la conclusione dal limite dell’area, ma colpisce debolmente e non impensierisce Tosi.

22′ Spinge il Gubbio. Mantova rintanato nella propria metacampo.

19′ Conclusione di Ferrini dalla lunga distanza, mira sbilenca e palla abbondantemente alta.

13′ Tiro cross di Gomez, nessun problema per Tosi.

11′ Nessuna occasione da gol e sostanziale equilibrio in questi primi 10 minuti.

10′ Contropiede del Gubbio, Checchi manda di testa in angolo.

9′ Già due corner per il Mantova.

3′ Punizione di Guccione, palla alta.

Squadre in campo. Mantova in maglia bianca con banda rossa, Gubbio in rossoblù. Gli umbri battono il calcio d’inizio. Si comincia.