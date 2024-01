Volley Prima/Seconda Divisione f – Davis: doppietta e secondo posto. Borgo Virgilio, colpaccio a Levata

Mantova Nella Prima Divisione femminile, alla ripresa del campionato, le cinque in zona play off sono Porto, Davis, Castellucchio, Linea Saldatura e Borgo Virgilio. Il Porto si conferma capolista dopo il successo sulla Linea Saldatura. Al secondo posto sale la Davis che ha colto due vittorie casalinghe superando Borgo Virgilio e Solferino. Il team di Cerese si è riscattato piegando il San Lazzaro. Il Castellucchio è la terza forza: tutto facile a Viadana con il fanalino Geofarm. Sette gli incontri disputati nell’ultima settimana in Seconda. Il Borgo Virgilio mantiene la vetta dopo aver superato in trasferta Levata. Due gare per l’Asolaremedello: due ko e ultimo posto rimediato. Glielo ha lasciato l’Avis Castellucchio. Doppia gara anche per La Piccola Atene: al tie-break ha perso a Ostiglia, ma si è rifatta a Sabbioneta col San Lazzaro. Il Goito ha acciuffato a quota 26 il Ferris, dopo aver sfruttato il turno casalingo piegando Piubega. L’Avis Castellucchio, dopo il colpo in trasferta, ha provato a ripetersi davanti al suo pubblico con l’Universal Quingentole. Le è andata male: le ospiti hanno chiuso a loro favore la gara e intascato i tre punti.