Basket femminile – Trofeo “Grande Mantova”, a San Giorgio vince la passione

San Giorgio Domenica, nel Palazzetto delle Scuole Medie di San Giorgio, è andata in scena la seconda edizione del Trofeo “Grande Mantova” dedicato alla categoria Under 13 femminile. Vi hanno partecipato, oltre alle atlete della squadra locale targata Rangoni & Affini Volkswagen, anche le rappresentative di San Pio X, Alpobasket e Victoria Basket. E’ stata una giornata dedicata allo sport e al divertimento, in cui le squadre si sono affrontate in un torneo all’italiana, sfidandosi a turno, dalle 9 di mattina alle 17 del pomeriggio, senza l’obbligo di primeggiare ma con l’unico obiettivo di condividere la passione per la palla a spicchi. Il Basket 2000 San Giorgio, società organizzatrice, desidera ringraziare tutte le atlete e le rispettive società che hanno partecipato e anche lo sponsor Rangoni & Affini sempre al fianco del settore giovanile.

«Siamo molto contenti del nostro settore giovanile e i risultati sono incoraggianti – ha spiegato Antonio Purrone, presidente del club sangiorgino -. A livello femminile, siamo tra le pochissime società che possono offrire tutte le categorie giovanili per conseguire un percorso di crescita sportiva importante, fino alla prima squadra che milita da cinque anni in serie A2. Noi cerchiamo di costruire il vivaio credendo molto nel lavoro sul campo, il quale è affidato a Lorenzo Rogallo, responsabile del settore giovanile. Il nostro obiettivo è cercare di formare più giocatrici possibili per la prima squadra, facendole ovviamente anche divertire».

«La nostra politica – prosegue il massimo dirigente del Basket San Giorgio – è quella di non scartare mai nessuno, evitiamo di precludere la possibilità di giocare e stare insieme. Una volta si diceva che lo sport aiutasse, dal punto di vista sociale, a togliere i ragazzi dalla strada, ma oggi ha almeno un’altra grande importanza: fare uscire i ragazzi di casa perché altrimenti non escono più. Per esempio, noi impegniamo queste ragazze con 3-4 allenamenti a settimana, ai quali si sommano le rispettive gare nel weekend. Con un programma così, si sa sicuramente come impegnare la settimana in modo sano e divertente. Tutto questo è reso possibile grazie al nostro sponsor Rangoni & Affini, il quale crede e sostiene la nostra società. Abbiamo l’obiettivo di continuare a migliorarci, ma senza uno sponsor così non sarebbe possibile».