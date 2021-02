Dopo la messa i consigli dei Cc contro le truffe e i furti

ROVERBELLA Sempre più l’Arma dei carabinieri anche a livello locale, grazie agli incontri promossi in questi mesi nell’ambito del progetto denominato “Più sicuri insieme”, punta a radicare la cultura della legalità, del rispetto della dignità delle persone, della tutela del patrimonio pubblico e privato e della sicurezza tra i cittadini. A tal proposito il comandante della stazione dei carabinieri di Roverbella Domenico Guerra, ha ripreso gli incontri nelle varie parrocchie dell’unità pastorale Santa Rita, fornendo, al termine della messa, consigli diretti a prevenire le truffe alla popolazione anziana. Dopo il primo intervento proposto lo scorso ottobre svoltosi nella chiesa di Malavicina, ieri i consigli dell’esponente dell’Arma sono stati ascoltati dai cittadini di Roverbella. Sindaco ed amministrazione comunale ringraziano i Cc e l’unità pastorale Santa Rita per la sensibilità e l’attenzione che quotidianamente utilizzano per il territorio e per i cittadini.

Paolo Biondo