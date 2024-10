Basket Serie A2 femminile – Llorente: “MantovAgricoltura in campo con cuore e grinta”

SAN GIORGIO Inizia domani il cammino in campionato per il MantovAgricoltura: al PalaSguaitzer palla a due tra San Giorgio e l’Aran Panthers Roseto, a partire dalle ore 19.30. Le più grandi novità del nuovo anno le troviamo, oltre che nel roster, nell’orario delle sfide – tutte le partite casalinghe si giocheranno alle 19.30 – e nel Girone, con le biancorosse inserite nel B in cui sfideranno formazioni contro cui non hanno mai disputato una singola gara. Rimangono però per MantovAgricoltura alcuni punti fermi, tra questi Florencia Llorente, pivot e capitano: «Abbiamo iniziato il 21 agosto – spiega – quindi è già da un mese e mezzo che stiamo lavorando insieme. Siamo riusciti a creare la nostra identità di squadra; ovviamente stiamo ancora provando a trovare l’alchimia e gli equilibri perfetti». Il gruppo, che nella scorsa stagione era stata la marcia in più per la formazione mantovana, si sta sempre più amalgamando: «Ci troviamo bene insieme sia in campo sia fuori, ma soprattutto a livello sportivo riconosco che condividiamo un alto tasso di competitività e agonismo: vogliamo vincere ogni singolo esercizio anche durante gli allenamenti e questo ci fa competere tra di noi, ma al tempo stesso migliorare e crescere individualmente e come team. Dobbiamo affrontare ogni singolo match come se fosse una finale, preparando la partita in settimana, per poi scendere in campo con tutto quello che abbiamo perché sarà un campionato tosto». Come anticipato, Florencia e compagne quest’anno sfideranno le formazioni del Girone B, per buona parte mai incontrate… «Quest’anno siamo finite nel girone opposto a quello solito. Non conosciamo perfettamente come giocano diverse squadre, i loro punti di forza e di debolezza rispetto a formazioni su cui eravamo più rodate; proprio per questo l’attenzione durante la settimana, in ogni fase di preparazione della partita a cura dello staff, deve essere sempre elevatissima». Roseto è la prima ‘nuova’ avversaria delle mantovane: «Squadra tosta, ha giocatrici interessanti che abbiamo già conosciuto in altre annate come Sorrentino, Caloro, Coser e le straniere Kraujunaite e Sakeviciute. Dovremo scendere in campo con cuore e tanta grinta tenendo a mente il nostro piano partita e, al tempo stesso, provando a tenere sotto controllo i loro punti di forza, spingendo invece su quelli che potrebbero risultare più deboli». Obiettivi? «Vogliamo arrivare ai play off nella posizione più alta possibile. Non neghiamo che ci piacerebbe tentare anche la Coppa Italia e stiamo lavorando e lavoreremo tanto per farcela. Siamo una squadra competitiva e vorremmo toglierci delle belle soddisfazioni». Florencia, alla quinta stagione in biancorosso, si sente ufficialmente ‘a casa’ tra le mura sangiorgine: «Come ho già detto in altre occasioni mi trovo benissimo con lo staff, con i dirigenti, con i nostri tifosi e sono a mio agio anche con la città. Ho sposato questo progetto fin dal primo anno. Avere il ruolo di capitano per me è un grande onore. Questa sarà la terza stagione in cui vestirò questa fascia e in ogni singola annata ho provato a migliorarmi imparando qualcosa sia dalle mie compagne, persone fantastiche, sia dallo staff, estremamente presente e disponibile». Infine, l’abbraccio a tutti i tifosi, già numerosi in queste settimane di preseason: «Voglio salutare tutti i nostri supporter che sono stati sempre stupendi anche nelle amichevoli. Abbiamo sempre bisogno di voi perché vedere gli spalti pieni di tifosi ci dà moltissima forza. Non iniziamo solo noi il campionato, lo inizierete anche voi con noi. Per questo vi aspettiamo e non vediamo l’ora!». Palla a due fissata domani alle ore 19.30. L’ingresso alla struttura sarà gratuito e sarà disponibile anche la diretta YouTube della partita, che verrà condiviso sui social societari.