Invariate le tariffe riguardanti il servizio di ristorazione scolastica

MANTOVA La Giunta Palazzi, mercoledì 21 ottobre, ha deciso mantenere invariate per l’anno scolastico 2020/2021 le tariffe riguardanti il servizio di ristorazione scolastica. Non sarà nemmeno applicato l’aumento automatico Istat. Il prezzo del pasto nelle scuole che hanno sede nel Comune di Mantova servite da questo servizio, pertanto, è di 5,10 euro per le fasce Isee massima il cui valore sia uguale o maggiore di 22.724 euro. Sono state confermate le ulteriori fasce di riduzione previste. “Abbiamo voluto mantenere inalterate le tariffe – ha commentato l’assessore alla Pubblica Istruzione Serena Pedrazzoli – tenendo conto dell’emergenza sanitaria che continua e che grava sulle famiglie. Naturalmente verranno fatti, come in passato, tutti i controlli sulla qualità del cibo fornito nelle mense del Comune di Mantova, per garantire la correttezza igienico-sanitaria del processo di lavorazione dei pasti proposti ai bambini”.